В Ташкенте проведены узбекско-туркменские переговоры в верхах



23 апреля в резиденции "Куксарой" были проведены переговоры на высшем уровне между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и прибывшим с государственным визитом в страну Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.