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Платная версия
В Ташкенте обсуждены механизмы содействия восстановлению Афганистана
Узбекистан и Афганистан совершенствуют таможеннное взаимодействие
Продолжена работа по определению границы между Узбекистаном и Туркменистаном
Курсы валют в Узбекистане на/c 23 апреля
Погода в Узбекистане на 26 апреля
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось
23.03.2017
-
23.04.2017
28.1% (314)
-
Положительно
17.2% (192)
-
Более положительно, чем отрицательно
31.2% (348)
-
Нейтрально
9% (100)
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Более отрицательно, чем положительно
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Печатная версия
В Ташкенте проведены узбекско-туркменские переговоры в верхах
24.04 09:21
23 апреля в резиденции "Куксарой" были проведены переговоры на высшем уровне между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и прибывшим с государственным визитом в страну Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.
23.04 23:32
Курсы валют в Узбекистане на/c 23 апреля
Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 23 апреля 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму...
25.04 10:13
Глава МИД Узбекистана принял участие в заседании СМИД ШОС
24 апреля пребывающий с визитом в КНР руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие...
24.04 15:14
Глава МИД Узбекистана провел встречи с коллегами из Индии и Пакистана
23-24 апреля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, пребывающий с визитом в Пекине...
23.04 14:50
В Узбекистан прибыл с визитом глава Туркменистана
Сегодня в Узбекистан прибыл с двухдневным государственным визитом Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.
23.04 12:05
Глава МИД Узбекистана отбыл в Китай
Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов отбыл во главе представительной делегации...
22.04 11:05
Новый посол Узбекистана в Индонезии отбыл в Джакарту
19 апреля в Джакарту отбыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Республике Индонезия...
22.04 09:53
Главы Узбекистана и РФ провели беседу по телефону
20 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
21.04 11:49
Продолжена работа по определению границы между Узбекистаном и Казахстаном
20 апреля в Ташкенте завершило работу очередное заседание правительственных делегаций...
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
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Остальные новости
21.04 10:38
Посол США нанесла визит в МИД Узбекистана
20.04 11:01
МИД Узбекистана посетил посол КНР
20.04 10:41
Новый посол Филиппин прибыл в Ташкент
19.04 10:54
МИД Узбекистана посетил посол России
19.04 10:28
В Ташкенте пребывает с визитом глава МИД Южной Кореи
18.04 11:07
Новый посол Узбекистана в Беларуси отбыл в Минск
18.04 10:51
Глава МИД Узбекистана провел встречу с руководителем делегации Латвии
18.04 09:56
Новый посол Колумбии приступает к работе в Узбекистане
17.04 11:05
В Узбекистане готовят денежные подарки ветеранам
17.04 10:10
В Узбекистане начали подготовку к 9 мая - Дню памяти и почестей
17.04 09:58
Глава Узбекистана поздравил королеву Дании
16.04 17:54
Глава МИД Узбекистана провел встречу с представителем ОБСЕ
16.04 16:34
Новый посол Аргентины прибыл в Ташкент
15.04 09:07
В Узбекистан прибыла с визитом парламентская делегация Латвии
14.04 12:00
Выражены соболезнования в связи с крушением самолета в Алжире
13.04 12:55
Главы Узбекистана и Азербайджана провели беседу по телефону
13.04 11:23
В Узбекистане упорядочат работу таможенного ведомства
13.04 10:19
В Сырдарьинской области создается новая СЭЗ
12.04 12:00
В Ташкент прибыл новый посол Греции
12.04 11:04
МИД Узбекистана посетила посол США
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В прессе пишут
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 23 по 29 апреля
24.04.2018
Послание Президента Узбекистана участникам и гостям национальной выставки Туркменистана
Обзор прессы с 23 по 20 апреля
24.04.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса
Обзор прессы с 16 по 22 апреля
21.04.2018
Текст видеообращения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участникам Ташкентской конференции по Афганистану
Обзор прессы с 26 марта по 1 апреля
28.03.2018
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
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В Узбекистан прибыл с визитом глава Туркменистана
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Глава МИД Узбекистана отбыл в Китай
24.04
В Ташкенте проведены узбекско-туркменские переговоры в верхах
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Продолжена работа по определению границы между Узбекистаном и Казахстаном
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