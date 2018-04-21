В Узбекистан прибыл с визитом глава Туркменистана



Сегодня в Узбекистан прибыл с двухдневным государственным визитом Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов. Визит предпринят с целью проведения переговоров на высшем уровне, по итогам которых будет подписан пакет двусторонних документов по дальнейшему...