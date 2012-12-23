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Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012

70.1% (59)  - Положительно
 4.8% (4)  - Более положительно, чем отрицательно
 2.4% (2)  - Нейтрально
 3.6% (3)  - Более отрицательно, чем положительно
 17.9% (15)  - Отрицательно
 1.2% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 84     всего 100%

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"Мавриги" - это не ансамбль, это лаборатория
23.12.2012 13:29

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. Коллектив исполнителей одноименного цикла народных песен Мавриги в Бухаре был образован в 2006 году. За это время удалось восстановить значительную часть практически утраченного песенного достояния и объездить с гастролями полмира. Похвастаться обилием зарубежных поездок в 2012 году коллектив ансамбля "Мавриги" к сожалению не может. К сожалению, для его заграничных поклонников. Но тем больше интерес к тому, чем занимались участники ансамбля в течение года и что стоит ожидать от них в следующем 2013. Об этом корреспондент ИП "УЗИНФОРМ" беседовал с участником коллектива, заслуженным артистом Узбекистана Нишонжоном Атамурадовым.

- Хочется напомнить, что термин "мавриги" происходит от слова "маври", применяемый по отношению к иранцам, мигрировавшим в Бухару из различных частей Хорасана. В основной своей массе, это были жители города Мерв (близ современного Мары, Туркменистан). Музыкальное творчество иранцев быстро распространилось среди жителей Бухары, видоизменяясь под влиянием местных культур. В результате появился новый музыкальный стиль, соединивший бухарский музыкальный фольклор в одно целое.

Восстановление этого цикла началось еще в 1959 году. Тогда на магнитную ленту были произведены записи бухарских мавригихонов (исполнителей цикла "мавриги"). Спустя почти полвека, в 2006 году, началось практическое восстановление почти утраченного к тому времени музыкального наследия, основой и примером чему как раз и послужили эти записи. Это стало возможным во многом благодаря спонсорской поддержке Швейцарского бюро по сотрудничеству в Узбекистане, которое к этому делу привлекло одного из лучших Центральноазиатских режиссеров-постановщиков Овлякули Ходжакули.

Учитывая то, какая здесь проводится работа, ансамбль можно назвать настоящей лабораторией. Коллектив изучает записи, восстанавливает все от звуков до слов, а так как запись не является профессиональной (она производилась на обычный бобинный магнитофон), то приходится много времени тратить на ее изучение.

В этом году основной упор был сделан на эксперименты. Музыканты переводят тексты песен с фарси на узбекский язык и смешивают в одной песни два языка. Как предполагает коллектив, это даст хорошую возможность услышать первоначальное звучание, как музыки, так и слов и в то же время понять, о чем пели древние мавригихоны.

В 2013 году гастрольная работа ансамбля возобновится. Годовое турне включает в себя города Узбекистана, Центральной Азии и Европы. Именно в этой программе, подготовленной совместно со столичными музыкантами, будет виден результат годовой работы.

УЗИНФОРМ

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