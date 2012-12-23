В Ташкенте обсудили инновации в преподавании русского языка

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. Молодежная научно-практическая конференция на тему "Инновации мировой филологии в молодежной науке XXI века: результаты и перспективы" состоялась 21 декабря в Узбекском государственном университете мировых языковых в Ташкенте.

Организатором выступили факультет русской филологии УзГУМЯ при продержке Представительства Россотрудничества в Узбекистане и Ташкентского объединения преподавателей русского языка и литературы.

С приветственными словами к собравшимся обратились декан факультета русской филологии УзГУМЯ доцент Ф.И.Абдурахманов, от имени руководства Представительства Россотрудничества в Узбекистане – Д.С.Саъдуллаев, а также представители средних школ, академических лицеев и профессиональных колледжей Ташкента.

Они выразили уверенность, что данный форум станет еще одной возможностью для изучения и систематизации инновационных подходов в современной филологической науке, методологического и культурологического потенциала в преподавании русского языка и литературы в Узбекистане.

Как отмечалось, конференция проводится с целью обобщить опыт, накопленный учеными разных поколений, осмыслить и выработать общие теоретические критерии формирования новейших педагогических технологий. Она призвана стать научно-методической базой для укрепления процесса преемственности в разработке инновационных методов преподавания филологических дисциплин.

На мероприятии были озвучены доклады на такие темы, как:

Мировая литература и ее решения в русской культурной традиции: слово и текст в контексте истории и культуры.

Русская литература – от истоков до наших дней: поэтика, социокультурные аспекты.

Инновации и традиции в школьном литературном образовании: современная литература в круге чтения школьника.

Образование и культура: поиски взаимного сотрудничества.

Актуальные проблемы лингвистики.

Междисциплинарные инновации в научных филологических направлениях.

Программа конференции включала и ряд творческих проектов – театральную постановку коллектива Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, а также творческие и эстетические выступления столичных школ №18 и №145.

По итогам форума особо отличившиеся участники были награждены памятными подарками от имени организаторов конференции и Представительства Россотрудничества в Узбекистане.

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