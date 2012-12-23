В 2013 году в Узбекистане реконструируют 143 объекта здравоохранения

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. Министерство здравоохранения Узбекистана провело 21 декабря пресс-конференцию, на которой рассказало об итогах реализации Инвестиционной программы в 2012 году и планам на следующий год.

Согласно озвученным данным, в рамках Инвестиционной программы на 2009 год в сферу здравоохранения было вложено 9,3 млрд. сумов, в 2010-м – 79,1 млрд. сумов, в 2011-м – 136,0 млрд. сумов, в 2012-м – 256,0 млрд. сумов.

За 11 месяцев текущего года освоены инвестиции в размере 241,7 млрд. сумов, в результате которых в 110 лечебных учреждениях республиканского и регионального уровня завершены строительные и реконструкционные работы.

В частности, сданы в эксплуатацию кардиохирургический комплекс Республиканского специализированного хирургического центра, многоотраслевой медицинский центр в Сурхандарьинской области, многоотраслевая центральная поликлиника и родильный комплекс медицинского объединения Булунгурского района Самаркандской области, многоотраслевая центральная поликлиника медицинского объединения Сайхунобадского района Сырдарьинской области, родильный комплекс медицинского объединения Алтынкульского района Андижанской области.

Завершены строительно-ремонтные работы в спорткомплексе "Медик" и главном учебном корпусе Ташкентской медицинской академии.

В 2013 году в системе здравоохранения запланировано строительство и реконструкция 143 объектов, из которых 42 объекта будут отстроены заново, на 101 объекте проведут реконструктивные работы. На эти цели будут направлены 300,3 млрд. сумов (в том числе 43,9 млрд. сумов – на строительство, 256,4 млрд. сумов – на реконструкцию).

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