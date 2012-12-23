В Узбекистане изменили электоральное законодательство

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в законы Республики Узбекистан "О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан" и "О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов" в связи с дальнейшим обеспечением свободы выбора и развитием избирательного законодательства" (№ЗРУ-340 от 19 декабря 2012 года).

Документ был принят Законодательной палатой 1 ноября 2012 года и одобрен Сенатом 5 декабря.

Поправки в избирательное законодательство нацелены на более полное осуществление принципа свободы выбора, дальнейшую демократизацию избирательной системы страны, обеспечение равных условий кандидатам в депутаты, политическим партиям в ходе проведения предвыборной агитации, а также укрепление принципов открытости и прозрачности выборов в представительные органы власти.

Одним из нововведений стало дополнение обоих законов статьями, уточняющими:

виды, формы и методы проведения предвыборной агитации;

проведение предвыборной агитации через СМИ;

проведение предвыборной агитации посредством выпуска и распространения печатных, наглядных, аудиовизуальных и других агитационных материалов;

проведение предвыборной агитации посредством проведения встреч с избирателями.

Закон вступил в силу с 20 декабря 2012 года.

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