



Кубок хокима достался хозяевам соревнований



ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. На днях стала известна команда-победительница областного этапа спортивного соревнования по волейболу среди женщин на Кубок хокима Ташкентской области. Данное спортивное мероприятие проходило в спортивном комплексе социально-экономического профессионального колледжа Урта-Чирчикского района Ташкентской области. Организаторами мероприятия выступили областное управление по делам культуры и спорта, областной Кенгаш Комитета женщин, областной хокимият Ташкентской области, государственные и общественные организации. Победителями областного этапа и обладателями Кубка хокима Ташкентской области стала команда, представлявшая Урта-Чирчикский район, второе место досталось команде из Бустанлыкского района и почетное третье место - у спортсменок из Ахангаранского района. Победитель и призеры получили ценные и памятные призы от организаторов спортивного мероприятия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи