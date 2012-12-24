Британский посол поздравил узбекистанцев с Новым годом

ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. Посол Великобритании в Узбекистане Джордж Эдгар поздравил жителей Республики с наступающим Новым годом.

"Дорогие друзья, я хотел бы поблагодарить всех Вас за теплый прием, с тех пор как я прибыл в эту страну. И в течение следующего года, я надеюсь посетить различные регионы Узбекистана и поближе познакомиться с культурой, историей и страной в целом", - говорится в поздравлении.

По словам посла, народы Узбекистана и Великобритании объединяют сильные и долгосрочные связи, восходящие к периоду правления Амира Темура и Короля Генри IV. За прошедшее время обе страны, сотрудничая, достигли многого в сфере региональной безопасности, политического развития, торговых связей, образования и многих других сферах.

Среди значимых событий уходящего года Дж.Эдгар назвал празднование Бриллиантового Юбилея правления Ее Величества Королевы, участие Узбекистана в Олимпийских играх в Лондоне, а также 20-летие установления узбекско-британских дипломатических отношений. "В течение последних лет мы стали свидетелями углубленного развития наших связей и более тесного взаимодействия наших правительств, парламентов и представителей обеих стран. Я искренне надеюсь, что в 2013 году мы увидим еще более тесное сотрудничество между Великобританией и Узбекистаном", – сказал посол.

В завершение Дж.Эдгар пожелал всем узбекистанцам крепкого здоровья, процветания и успехов в 2013 году.

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