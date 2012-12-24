Наманганский боксер стал победителем международного турнира в Баку

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. Наманганец Гайбулло Кучкаров стал победителем завершившгося вчера в столице Азербайджана традиционном международном турнире по боксу среди молодежи, посвященном памяти Аббаса Агаларова.

Как сообщили в областном управлении по делам культуры и спорта, воспитанник специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва № 3 "Пахлавон" стал сильнейшим в своей весовой категории – среди парней тяжелее 91 кг. Интересно добавить, что подающему немалые надежды боксеру выступления на достаточно высоком уровне не мешают успешно учиться в колледже промышленности в Нарынском районе.

В традиционном турнире памяти Аббаса Фархада оглы Агаларова принимали участие боксеры из шести стран. Хозяева соревнования, азербайджанцы, были представлены тремя составами.

Аббас Фархад оглы Агаларов – азербайджанский, выступавший за СССР в полулегкой весовой категории (до 57 кг). Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР, судья международной категории. Умер в 1967 году.

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