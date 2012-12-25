Воспитание молодежи – приоритетное направление

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. В городе Кувасае Ферганской области 24 декабря состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Предупреждение правонарушений и преступности среди несовершеннолетних", организованная по инициативе городского хокимията и комиссии по делам несовершеннолетних.

В мероприятии приняли участие сотрудники органов внутренних дел, преподаватели общеобразовательных школ, специалисты хокимията, комиссии по делам несовершеннолетних, психологи, а также активисты сходов граждан.

Участники встречи обсудили аспекты воспитания современной молодежи, влияния на нее современных информационных технологий, негативного воздействия на сознание подрастающего поколения так называемой "массовой культуры".

Кроме этого, сотрудниками органов внутренних дел подняты проблемы взаимодействия махаллей и школ при контроле над детьми, организации их досуга после учебы. Приведена статистика правонарушений, допущенных со стороны школьников, в чем имеется весомая вина представителей школ и сходов граждан.

В заключение беседы ее участники обговорили необходимые вопросы взаимодействия в деле воспитания подрастающего поколения.

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