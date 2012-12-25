Архив переехал в новое здание

Архив переехал в новое здание25.12.2012 12:50
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. На днях было сдано в эксплуатацию новое здание Каттакурганского городского филиала Самаркандского областного государственного архива.
В церемонии открытия приняли участие представители агентства "Узархив" при Кабинете Министров Узбекистана, сотрудники областного управления архивного дела, широкая общественность.
В двухэтажном здании, возведенном по современным стандартам и оснащенном новой мебелью и техникой, созданы все необходимые условия для работы персонала.
Гости мероприятия посетили здание и осмотрели новые условия работников городского архива.
УЗИНФОРМ