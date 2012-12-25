



Архив переехал в новое здание



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. На днях было сдано в эксплуатацию новое здание Каттакурганского городского филиала Самаркандского областного государственного архива. В церемонии открытия приняли участие представители агентства "Узархив" при Кабинете Министров Узбекистана, сотрудники областного управления архивного дела, широкая общественность. В двухэтажном здании, возведенном по современным стандартам и оснащенном новой мебелью и техникой, созданы все необходимые условия для работы персонала. Гости мероприятия посетили здание и осмотрели новые условия работников городского архива. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи