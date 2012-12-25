Семинар для представителей семейного бизнеса

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. В понедельник, 24 декабря, в Кашкадарьинском территориальном управлении Торгово-промышленной палаты прошел семинар на тему "Создание и развитие семейного бизнеса", на который в качестве специалистов были приглашены сотрудники юстиции. Семинар был организован для семейных пар, которые решили заняться бизнесом, но не знают, с чего начать и в какой области следует строить свой бизнес.

В ходе семинара участники были ознакомлены с основными положениями Закона Узбекистана"О семейном предпринимательстве" и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность малого бизнеса и частного предпринимательства. Главный специалист ТПП Анвар Хамраев рассказал о развитии семейного бизнеса и его эффективности для каждой семьи в отдельности и в целом для области.

- Если раньше семейное предпринимательство традиционно было развито в основном среди ремесленников, то теперь каждая семья может самостоятельно открыть свое дело в сфере производства товаров народного потребления или оказания услуг, - отметил Анвар Хамраев.

На семинаре также выступили представители семейного бизнеса, которые уже имеют определенный опыт в этой области. Руководитель семейного предприятия "Нурафшон Зарвонтепа" Китабского района Л.Ражабов рассказал о том, как открыл свое предприятие и какими льготами пользуется. В настоящее время семейные предприятия освобождены от налога с доходов, которые идут на покрытие потребительских кредитов. Это позволило семьям больше пользоваться кредитованием для развития своего бизнеса. Наполовину уменьшен налог на имущество и земельный налог.

Далее выступили сотрудники областного управления юстиции, которые ознакомили участников с порядком регистрации семейного предприятия и рассказали, какими именно льготами можно пользоваться в течение первых 3 лет. Для сельчан еще предусмотрены дополнительные налоговые льготы, так как в сельской местности занятие производственной деятельностью требует значительных усилий. Дополнительные льготы предусмотрены и для тех предприятий, которые специализируются в сфере бытового обслуживания населения. Семейные предприятия ремесленников и художников освобождаются от уплаты единого налога с выручки, полученной от реализации продукции собственного изготовления.

Основным преимуществом семейного бизнеса является возможность пользоваться электроэнергией, водоснабжением и центральным отоплением по тарифам, установленным для населения. Поэтому в последнее время все новые парикмахерские, прачечные, швейные цеха и мастерские являются семейными предприятиями.

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