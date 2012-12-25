Учебный центр "Машхура" увеличит производственную деятельность

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. В понедельник в каршинском центре "Машхура" был организован праздник в честь получения спонсорской помощи. При содействии администрации города Карши в центр было поставлено новое оборудование для швейного цеха, кондитерской и компьютерного зала.

Швеи и кондитеры были несказанно рады, ведь новое оборудование оснащено современными технологиями. В честь такого важного события кондитеры пообещали устроить большое чаепитие и пригласить отведать новые кондитерские изделия, которые будет выпускать центр.

В компьютерном зале появилось десять новых компьютеров, на которых, по словам преподавателей, намного интереснее работать. – Ведь к новой вещи и интереса больше, сейчас уже у многих дома есть свой компьютер. И человек вряд ли придет на компьютерные курсы, если там будут старые компьютеры, – рассказывает Азам Турсунов.

Напомним, что центр "Машхура" в Карши является филиалом ташкентского учебного центра и был открыт в 2006 году для профессионального обучения девушек различным специальностям. За время своего существования центр из учебного заведения превратился еще и в производственный. Пожеланию, девушки, окончившие это центр, могут устроиться здесь на работу или заняться собственным делом.

Сейчас в центре постоянно работают швейный цех, крупная мастерская по ремонту компьютерной и бытовой техники, и кондитерская, занимающаяся выпечкой тортов, пирожных и домашних сладостей. Часть продукции отправляется в школы, а часть - в магазины продуктов питания.

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