Молодежь против транснациональной преступности

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском государственном университете 24 декабря прошла акция под девизом "Студенческая молодежь Самарканда против торговли людьми", организованная по инициативе областного УВД и администраций высших учебных заведений области.

В рамках мероприятия состоялась выставка картин студентов на тему борьбы с торговлей людьми, а также проведена конференция под названием "Не соглашайтесь быть жертвой торговли людьми".

Участники конференции обсудили проблемы активизации миграции среди государств - выезде граждан за рубеж в туристических, образовательных, трудовых целях. Однако данный процесс также развивает и трафик людей, которые из-за своей доверчивости попадают в руки преступников.

В продолжение мероприятия его участникам продемонстрирован видеофильм, рассказывающий о горькой судьбе, человека, пострадавшего от торговцев людьми.

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