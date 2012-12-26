В Ферганской области готовятся к Новому Году

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня во всех городах и районах, предприятиях, учреждениях и организациях Ферганской области Узбекистана активно идет подготовка к празднованию Нового Года. Подводятся итоги уходящего года и определяются планы на следующий год.

Во всех городах и районах области по инициативе областного управления по делам культуры и спорта организовываются праздничные культурно-развлекательные программы. В парках культуры и отдыха города Ферганы установлены и украшены новогодние елки, вокруг них развлекают детей и гостей города главные герои новогодних сказок, проводятся концертные программы.

К этим мероприятиям привлечены театральные и творческие коллективы, фольклорно-этнографические ансамбли области. В праздничных программах отражена тематика мира и спокойствия в стране, обновления и изменения в жизни народа.

Предусмотрено также приглашение на праздничные торжества воспитанников домов милосердия, школ-интернатов, детей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, из малообеспеченных семей, а также жителей домов ля престарелых.

В целях обеспечения населения области качественными продуктами питания, сельхозпродукцией, в городах и районах области организовываются торговые ярмарки, где товары реализуются по существенно низким ценам.

Немаловажна при обеспечении праздничных торжеств и роль правоохранительных органов, представителей здравоохранения и пожарников. Все они мобилизованы и ведут бдительную службу, дабы обеспечить и сохранить праздничное настроение у жителей области.

УЗИНФОРМ