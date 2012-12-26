В Навои выявили образцовый опорный пункт милиции

В Навои выявили образцовый опорный пункт милиции26.12.2012 11:54
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. В молодежном центре "Баркамол авлод" 24 декабря прошел Навоийский городской этап смотра-конкурса "Самый образцовый опорный пункт милиции".
В номинации "Самый лучший инспектор профилактики" победителем стал сотрудник милиции из схода граждан махали "Орзу". В номинации "Самый преданный председатель" победил председатель схода граждан махали "Чинор".
В номинациях "Самый предприимчивый работник", "Самый активный советник", "Самая примерная председатель комиссии по работе с женщинами", "Самая справедливая комиссия по примирению" победителями признаны представители махаллинских сходов граждан "Мурувват", "Бунёдкор", "Меъмор", "Ишонч" и "Олтин водий".
Победителем городского этапа смотра-конкурса "Самый образцовый опорный пункт милиции" по единодушному решению жюри признан опорный пункт милиции махалли "Бунёдкор" ("Созидатель).
От имени организаторов конкурса победителям вручены памятные подарки.
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