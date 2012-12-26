



В Навои выявили образцовый опорный пункт милиции



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. В молодежном центре "Баркамол авлод" 24 декабря прошел Навоийский городской этап смотра-конкурса "Самый образцовый опорный пункт милиции". В номинации "Самый лучший инспектор профилактики" победителем стал сотрудник милиции из схода граждан махали "Орзу". В номинации "Самый преданный председатель" победил председатель схода граждан махали "Чинор". В номинациях "Самый предприимчивый работник", "Самый активный советник", "Самая примерная председатель комиссии по работе с женщинами", "Самая справедливая комиссия по примирению" победителями признаны представители махаллинских сходов граждан "Мурувват", "Бунёдкор", "Меъмор", "Ишонч" и "Олтин водий". Победителем городского этапа смотра-конкурса "Самый образцовый опорный пункт милиции" по единодушному решению жюри признан опорный пункт милиции махалли "Бунёдкор" ("Созидатель). От имени организаторов конкурса победителям вручены памятные подарки. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи