



В Навоийской области обсудили работу коммунальных служб



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. В Навоийском областном хокимияте в понедельник состоялось заседание, посвященное работе коммунальных служб региона в зимний сезон. Одним из вопросов повестки дня стало обсуждение хода выполнения правительственных решений по снабжению сельских населенных пунктов области питьевой водой. На совещании также рассмотрены вопросы обеспечения потребителей электроэнергией и природным газом и мерах, проводимых соответствующими организациями по бесперебойной работе соответствующих служб в зимнее время. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи