Обсуждены итоги года

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 26 декабря прошла пресс-конференция с участием руководителей областных управлений народного образования и среднеспециального профессионального образования.

В процессе конференции заслушаны выступления по проделанным работам в рамках "Года крепкой семьи", а также достигнутым положительным результатам и имеющимся недостаткам.

Начальник областного управления среднеспециального профессионального образования М.Холмухаммедов отметил, что в нынешнем году основное внимание было уделено повышению уровня преподавателей и учеников в работе с информационными технологиями, в том числе с Интернетом. Успешно проделаны работы по внедрению в образовательную систему информационно-коммуникационных и передовых педагогических технологий, электронных учебников и мультимедийных средств.

Однако основной целью оставалось обеспечение рабочими местами выпускников профессиональных колледжей. В этом направлении налажено взаимодействие по принципу "предприятие - колледж".

Как отметил начальник областного управления народного образования А.Умаров, работники системы образования за отчетный период показали достаточно хорошие показатели. Доказательством тому может послужить награждение 8 педагогов государственными премиями и присвоение 81 преподавателю нагрудного знака "Отличника народного образования Республики Узбекистан".

В уходящем году также достигнуты определенные результаты при проведении республиканских и областных смотров-конкурсов, спортивных состязаний. К примеру, школьные команды области заняли первые места в смотрах-конкурсах "Самый лучший преподаватель года", "Состязания знаний", "Люблю мой край родной", республиканских состязаниях "Молодые контролеры - 2012", "Думай, ищи, находи!". В финальном этапе республиканских спортивных состязаний "Умид нихоллари – 2012" представители области заняли почетное третье место.

Наряду с этим, участники мероприятия подняли имеющиеся проблемы в школах и колледжах, расположенных в отдаленных сельских населенных пунктах области. По поводу поднятых вопросов были выдвинуты предложения и приняты соответствующие решения.

УЗИНФОРМ