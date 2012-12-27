В Самарканде прошла благотворительная акция

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. В Доме милосердия №10 города Самарканда 26 декабря по инициативе студентов Самаркандского государственного института иностранных языков проведена благотворительная акция по случаю празднования Нового Года.

Студенческая молодежь основательно подготовилась к мероприятию. Были продемонстрированы сценические постановки для культурного проведения досуга детей, организованы различные конкурсы и состязания, основанные на национальных обычаях, традициях и ценностях.

В знак благодарности воспитанники дома милосердия рассказали своим гостям стихи, спели песни и станцевали под национальную классическую музыку.

В завершение мероприятия детям были розданы новогодние подарки.

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