В Самарканде прошла благотворительная акция

В Самарканде прошла благотворительная акция27.12.2012 15:55
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. В Доме милосердия №10 города Самарканда 26 декабря по инициативе студентов Самаркандского государственного института иностранных языков проведена благотворительная акция по случаю празднования Нового Года.
Студенческая молодежь основательно подготовилась к мероприятию. Были продемонстрированы сценические постановки для культурного проведения досуга детей, организованы различные конкурсы и состязания, основанные на национальных обычаях, традициях и ценностях.
В знак благодарности воспитанники дома милосердия рассказали своим гостям стихи, спели песни и станцевали под национальную классическую музыку.
В завершение мероприятия детям были розданы новогодние подарки.
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