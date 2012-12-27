Бухарские врачи подводят итоги года

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. В текущем году свыше 7 тысяч беременных женщин прошли медосмотр в Бухарском скрининг-центре. Кроме того, врачи центра осуществили неонатальный осмотр порядка 19,5 тысяч младенцев.

Бухарский скрининг-центр осуществляет свою деятельность с 2000 года. В его задачи входит укрепление здоровья матери и ребенка и оказание медицинской помощи детям с наследственными патологиями.

Также врачи центра совместно с партнерами проводят встречи и беседы в образовательных учреждениях по медицинской культуре, охране и укреплению здоровья женщин, подготовке девушек к семейной жизни.

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