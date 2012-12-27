До Нового Года остались считанные дни

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. 26 ноября в хокимияте города Карши прошло расширенное собрание с участием представителей управления культуры, ОДМ "Камолот" и детской организации "Камалак", городского дома и других общественных организаций. На собрании обсуждалась подготовка к проведению президентской елки.

На собрании выступил начальник областного управления по делам культуры и спорта Зокир Ахмедов, который ознакомил участников с программой проведения праздничных мероприятий. По его словам, основные праздничные мероприятия будут проходить на площади "Мустакиллик", в сквере "Навруз", детском парке отдыха и культуры, где состоятся концертные программы. Президентская елка будет установлена 28 декабря на площади "Мустакиллик", где в период с 30 декабря по 2 января будут проходить различные представления и спектакли для детей, посвященные Новому Году.

В первые два дня пройдут представления для детей с участием Деда мороза и Снегурочки, а 1 и 2 января запланированы детские спектакли, поставленные по сказкам "Буратино", "Красная шапочка", но в импровизации молодежных коллективов МД "Камолот" и дома культуры. Деятели культуры согласились, что идея постановки всем известных сказок на новый лад оправдала себя в прошлом году и в этом году дети и их родители удовольствием придут на эти спектакли.

Зокир Ахмедов отметил, что лично ознакомился с подготовкой коллективов областного драмтеатра, каршинского городского дома культуры, колледжа культуры и искусств. Также он провел встречи с артистами областного отдела эстрадного объединения "Узбекнаво", которые примут участие в проведении президентской елки и мероприятиях, организуемых в детских домах "Мурувват", "Мехрибонлик" и школах-интернатах. Праздничные мероприятия прошли уже в школах-интернатах №1 и №2 города Карши и специализированной школе в Китабском районе, воспитанникам которых были вручены новогодние подарки.

По окончании собрания Зокир Ахмедов отметил, что общественные организации должны оказать всестороннее содействие творческим коллективам, чтобы все запланированные мероприятия прошли без срыва.

УЗИНФОРМ