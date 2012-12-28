Уйчинские новоселы встретят Новый год в новых домах

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. В преддверии Нового года 45 жителей Уйчинского района Наманганской области стали владельцами новеньких, с иголочки, домов. Обладателями недвижимости они стали на льготных условиях.

Эти дома построены в рамках программы по строительству индивидуального жилья сельской местности по типовым проектам на 2012 год.

"По условиям ипотеки они купили коттеджи в кредит под 7 процентов годовых, со сроком уплаты на 15 лет", – рассказывает заместитель директора областного филиала компании "Кишлок курилиш инвест" Шурат Отилов.

Отметим, что программу кредитования строительства жилья в сельской местности в Узбекистане, в том числе и в Уйчинском районе, финансируют "Кишлок курилиш банк" и Азиатский банк развития. Программа ипотеки распространяется на объекты строительства, которые были введены в эксплуатацию после 2009 года или находятся на стадии строительства.

Новые дома уйчинцев отвечают всем современным стандартам. Они оснащены стеклопакетами, в каждом доме установлены газовые счетчики и счетчики на холодную воду.

"Мы с женой долго ждали этого жилья. Теперь можно планировать пополнение в семье. Мы планируем поселиться в новом доме уже сейчас, а ближайшее время будем подбирать мебель", – рассказывает счастливый новосел Абдубоши Эшонов.

Участие в торжественной церемонии вручения ключей от коттеджей приняли заместитель хокима области Ильхом Ботиров и хоким Уйчинского района Мухиддин Валиев.

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