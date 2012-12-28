Узбекистан и Беларусь обсудили межпарламентское сотрудничество

ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана во вторник посетил первый секретарь Посольства Республики Беларусь в Ташкенте Александр Чвей. Он был принят заместителем председателя комитета по международным делам и межпарламентским связям Сурайё Адилходжаевой.

Как сообщает пресс-служба белорусского посольства, встреча была посвящена обсуждению вопросов дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между парламентами Узбекистана и Беларуси. Стороны подтвердили заинтересованность в повышении уровня межпарламентского взаимодействия двух стран, отмечается в сообщении.

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