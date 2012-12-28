Минкультспорта Узбекистана опровергло слухи об искажении празднования Нового года

ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. Министерство по делам культуры и спорта Узбекистана выступило с официальным заявлением, в котором опровергло распространяемые в Интернете слухи об искажении празднования Нового года в Республике.

Как отмечает пресс-служба министерства, новогодние праздники не только в Ташкенте, но и по всей Республике будут проходить, как и прежде, как большое событие в культурной жизни страны. Особенно нарядно выглядит центр столицы, где у Площади Мустакиллик вырос целый зимний городок. Здесь будут проходить основные праздничные мероприятия.

"Никто никаких приказов об искажении сути этого любимого в народе праздника, а также изменении имен главных героев – Деда Мороза и Снегурочки, не издавал", подчеркивается в сообщении министерства. Напротив, в отличие от прежних лет, на главной площади страны уже стоят не одна, а три новогодние елки, у которых изъявили желание выступить и поздравить соотечественников многие звезды узбекской эстрады и популярные артисты.

Министерство по делам культуры и спорта также сообщило, что согласно новому сценарию, праздничные новогодние мероприятия на главной площади страны вместо одного Деда Мороза и одной Снегурочки, как было прежде, впервые будут проводить 12 Дедов Морозов и 12 Снегурочек, по количеству месяцев в году.

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