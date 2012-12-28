Поклонники айкидо есть и в Янгикургане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. Недавно в Янгикурганском районе Наманганской области Узбекистана прошла товарищеская встреча по комбат-айкидо.

В этих соревнованиях успешно выступили ученики школы № 37 этого района, хотя поклонники этого вида восточного единоборства здесь появились совсем недавно.

Так, по словам заместитель директора школы № 37 Мухаммадали Муминова, Шермухаммад Обидов, Хайитмирза Ганиев успешно участвуют в районных соревнованиях, где в своих весовых категориях победили Бехзод Турдиалиев, Мирсаид Мирзавалиев, Ёсинбек Темиров, Шермухаммад Обидов, Хайитмирза Ганиев и другие. А Ёсинбек Темиров еще и стал победителем республиканского первенства в весовой категории 45 кг.

Айкидо можно назвать самым молодым видом восточных единоборств. Оно было создано японским офицером Морихеем Уэсиба после Второй мировой войны и представляет собой систему оригинальных приемов самозащиты, где для победы используется сила нападающего. На протяжении последних нескольких лет айкидо культивируется и в Узбекистане.

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