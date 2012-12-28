Успехи наманганских гандболистов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. На недавнем чемпионате республики команда наманганских мастеров ручного мяча заняла второе место.

Этот турнир проходил в специализированной школе гандбола № 5 Ташкента. Наманган здесь достойно представляла команда ДЮСШ № 19.

В полуфинале наманганцы одолели самаркандских гандболистов со счетом 19:10. И только в финале ребята из Намангана уступили ташкентцам. Но в награду им достались серебряные медали.

"Соревнования прошли на редкость интересно и напряженно, все ребята выложились полностью. Хотелось бы отметить тренера Мухибулло Ташбаева, способных игроков Зиёвиддина Ахмедова, Нематжона Рахимова, которые попали в сборную страны, а также Дильмурода Ахмедова. Эти ребята подают большие надежды и могут изменить обстановку на поле в свою пользу", – говорит старший тренер Родион Пак.

Сейчас ребятам предстоят упорные тренировки – сборная Наманганской области готовится к соревнованиям на Кубок Узбекистана.

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