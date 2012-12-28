В Намангане обсудили свободу предпринимательской деятельности

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. 26 декабря в Намангане прошел "круглый стол", на котором бизнесмены, юристы, представители регионального отделения Независимого института мониторинга формирования гражданского общества (НИМФОГО) и регионального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана обсудили новые законодательные акты в области защиты прав предпринимательской деятельности.

Участники форума отмечали, что в стране принято более 400 актов в поддержку развития бизнеса. Недавно принятые законы, в частности "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности", "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности" в новой редакции открыли еще большие возможности для развития бизнеса.

В частности, Закон "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности" уменьшает число излишних барьеров при открытии нового дела. Одним из нововведений в этом плане стала процедура единого окна. В соответствии с этим принципом в тех случаях, когда для выдачи субъекту предпринимательства документа разрешительного характера требуется получение других аналогичных документов, то уполномоченный орган получает их самостоятельно, без участия субъекта предпринимательства.

По итогам "круглого стола" его участники отметили, что в целом важным условием успешной реализации разрабатываемых и принимаемых в рамках Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране является разъяснение их сути и значения среди широких слоев населения, а также повышение информированности граждан, их политической и правовой культуры.

УЗИНФОРМ