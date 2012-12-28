В Андижане обсудили законопроекты

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. 27 декабря в зале заседаний Андижанского территориального отделения независимого института формирования гражданского общества (НИМФОГО) прошел расширенный семинар, на котором обсуждалась новая редакция законов Республики Узбекистан "О самоуправлении граждан" и "О выборах председателей сходов граждан (аксакалов) и их советников".

В мероприятии принимали участие представители благотворительного фонда "Махалля", управления юстиции Андижанской области, студенты вузов, председатели сходов граждан и их советники. Они высказали свои идеи и предложения относительно нового законопроекта.

- Изменения, которые вводятся в эти нормативные акты, во многом улучшают работу органов самоуправления, - говорит советник МФЙ Коракурпа Шахриханского района Одинахон Эргашева. – В связи с тем, что следующий год назван Годом благополучия и процветания, считаю, что теперь большое внимание будет уделено не только сфере жильно-коммунального хозяйства, но и жизни в махаллях. Поэтому наша ответственность возрастает, а вносимые изменения и дополнения упорядочат нашу работу и взаимодействие с государственными органами.

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