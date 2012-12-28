Активисты ОДМ "Камолот" задумались о повышении медицинской культуры молодежи

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. 27 декабря активисты молодежного движения "Камолот" посетили Кашкадарьинское областное управление здравоохранения, где провели беседы со специалистами отрасли по вопросам повышения медицинской культуры молодежи.

По словам активистом "Камолот", сегодня медицина хорошо развита даже в сельской местности, но юноши и девушки зачастую игнорируют медицинские осмотры. Особенно пренебрегают посещением поликлиники сельские девушки и предпочитают лечиться самостоятельно. Всем хорошо известно, что даже простудные заболевания могут негативно отразиться на общем состоянии организма, но каждый волен думать, что у него никаких осложнений простуда и другие вирусные заболевания не оставят. В итоге перед замужеством, проходя медицинский осмотр, молодые девушки, а порой и парни, обнаруживают некоторые отклонения или какие-то заболевания, которые не были вылечены.

Сознательность молодежи в первую очередь зависит и от их родителей, которые в нередких случаях сами относятся к этой проблеме спустя рукава. В зимний период распространены заболевания ОРЗ и гриппа, большинство людей сами виноваты в этом. К примеру, стоит только посмотреть, как одеваются подростки на занятия в школу или колледж. Девушки одевают короткие юбки, не обращая внимания на то, что на улице минусовая температура.

Поэтому активисты "Камолот" обратились с предложением к администрации облздрава оказать содействие в проведении бесед со студенческой молодежью. В ходе таких бесед врачи смогут объяснить подросткам, что в зимний период лучше позаботиться о своем здоровье, чем о красоте, так как в итоге красота и пострадает.

Но дело не только в простой пропаганде здоровья, то есть необходимости заботиться о себе и близких, а в повышении медицинской культуры. Для бесед с девушками будут приглашены врачи-гинекологи, которые расскажут о необходимости регулярных медицинских осмотров, профилактики и лечения различных заболеваний.

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