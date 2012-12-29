В Наманганской области милиция перешла на усиленный режим

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. В канун новогодних праздников личный состав органов внутренних дел Наманганской области несет службу в усиленном режиме и делает все, чтобы никакие эксцессы не омрачили эти дни.

По словам заместителя начальника Наманганского областного УВД, подполковника Толибжона Азимова, в целях обеспечения безопасности граждан в ходе массовых мероприятий, в частности, Президентской елки, утренников и других, проводится ряд оперативных мероприятий, в том числе и "Антитеррор-Тозалаш", которое направлено на предотвращение террористических действий и чрезвычайных ситуаций, охрану общественного порядка и профилактику преступности.

Так, в рамках мероприятия усилена профилактическая работа, на постах "Ангор", "Норин" и "Наманган" тщательно досматривается прибывающий в город автомобильный транспорт на предмет выявления оружия, взрывчатых и отравляющих веществ, наркотиков, а также религиозно-экстремистской литературы, проводятся учения и занятия.

Инспекторы профилактики и стражи махаллей, представители общественности ведут усиленную работу в этом направлении. "Мы настоятельно рекомендуем гражданам обращать внимание на незнакомых и подозрительных лиц, бесхозные сумки, пакеты и прочие предметы, где могут находиться взрывные устройства", – подчеркивает Толибжон Азимов.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности на дорогах и профилактике ДТП, совершенствованию дорожной инфраструктуры: светофоров, знаков, разметки, приведены в надлежащее состояние автокраны, эвакуаторы, грузовые и специальные автомобили и другая техника, которая может понадобиться при ЧП.

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