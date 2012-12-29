



Президент Узбекистана поздравил лидеров Кубы и Словакии



ТАШКЕНТ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил поздравительные телеграммы в адрес руководителей Кубы и Словакии по случаю отмечаемых в этих странах знаменательных событий. Как сообщает пресс-служба главы государства, Ислам Каримов, в частности, поздравил Председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауля Модесто Кастро Рус с национальным праздником этой страны – Днем освобождения Кубы, который отмечается 1 января. Президента Словацкой Республики Ивана Гашпаровича глава Узбекистана также поздравил с национальным праздником – Днем образования Словацкой Республики, отмечаемым 1 января. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи