Президент Узбекистана поздравил лидеров Кубы и Словакии

Президент Узбекистана поздравил лидеров Кубы и Словакии29.12.2012 14:26
ТАШКЕНТ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил поздравительные телеграммы в адрес руководителей Кубы и Словакии по случаю отмечаемых в этих странах знаменательных событий.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Ислам Каримов, в частности, поздравил Председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауля Модесто Кастро Рус с национальным праздником этой страны – Днем освобождения Кубы, который отмечается 1 января.
Президента Словацкой Республики Ивана Гашпаровича глава Узбекистана также поздравил с национальным праздником – Днем образования Словацкой Республики, отмечаемым 1 января.
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