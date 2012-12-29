В Узбекистане объявлен воинский призыв 2013 года

ТАШКЕНТ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Ислам Каримов подписал 28 декабря Постановление "Об очередном призыве граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и увольнении в резерв Вооруженных Сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы".

Согласно документу, граждане Узбекистана призывного возраста, не имеющие права на отсрочку от призыва, в феврале-марте 2013 года призываются на срочную военную службу.

Граждане, годные к несению срочной военной службы и не имеющие права на отсрочку и освобождение от нее, но не призываемые в Вооруженные Силы в ходе настоящего призыва, зачисляются в мобилизационный призывной резерв.

Президент постановил также уволить в марте-апреле 2013 года в резерв Вооруженных Сил Республики Узбекистан военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.

Напомним, что с 2009 года в Узбекистане воинский призыв осуществляется один раз в год – в феврале-марте, а увольнение в резерв – в марте-апреле. В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О всеобщей воинской обязанности и военной службе" срок срочной военной службы граждан составляет 12 месяцев.

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