Бухарский областной Кенгаш провел сессию

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. 27 декабря в Бухаре прошла очередная сессия областного Кенгаша народных депутатов, которую провел его председатель, член Сената Олий Мажлиса страны, и.о. хокима области М.Эсанов.

Депутаты говорили об эффективности работ, проводимых в регионе по развитию туризма и устранению проблем в этой отрасли, исходя из требований Закона Республики Узбекистан "О туризме". Кроме того, обсудили исполнение местного бюджета в 2012 году и основные параметры бюджета области на 2013 год.

Также депутаты рассмотрели вопросы, связанные с работой Кенагаша и его постоянных комиссий на будущий год. По рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.

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