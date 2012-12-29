Бухарский облхозсуд переехал в новое здание

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Бухаре прошло торжественное открытие нового здания областного хозяйственного суда.

Как было отмечено в ходе мероприятия, на строительство здания было затрачено порядка 913 миллионов сумов, выделенных Фондом развития судов и юстиции. Заказчиком выступила инжиниринговая компания службы единого заказчика областного хокимията, которая в качестве исполнителя работ выбрала общество с ограниченной ответственностью "ПМК-47".

В мероприятии приняли участие и выступили и.о. хокима области М.Эсанов, заместитель председателя хозяйственного суда страны С.Холбоев, председатель областного хозяйственного суда Ш.Мамадияров и ветераны отрасли.

В своих выступлениях они отметили важность события и поздравили собравшихся с наступающим Новым годом.

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