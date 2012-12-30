Встреча фермеров

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. 28 декабря в Тайлокском районе состоялась встреча членов и активистов районного филиала Совета фермеров Узбекистана Самаркандской области. Организатором встречи выступил районный хокимият.

В ней приняли участие сотрудники районного хокимията, руководители организационно-контрольных групп района, председатели активных и образцовых фермерских хозяйств, представители областного управления юстиции, преподаватели и депутаты районного Кенгаша народных депутатов и другие.

В начале мероприятия его участникам продемонстрирован видео фильм о развитии фермерской деятельности в годы независимости Узбекистана.

После этого состоялась беседа о том, что фермерское движение в стране становится основным производителем сельскохозяйственной продукции и мощной общественно-политической силой, способной взять на себя ответственность за дальнейшее развитие аграрного и других связанных с ним отраслей и производств, а также повышение уровня и качества жизни населения.

Подчеркнуты достижения в нынешнем году Самаркандской области в хлопковой отрасли. Фермеры призваны к высказыванию предложений по развитию фермерства, отмечено, что организация Совета фермеров открывает большие возможности для развития данной сферы.

В продолжение мероприятия его участники, исходя из образца Устава Совета фермеров, предложили вырабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства в области развития фермерства, укрепления материальной и финансовой базы фермерских хозяйств и обеспечения надежной защиты их имущественных отношений, защищать права и законные интересы фермерских хозяйств, в том числе в отношениях с органами государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах, заготовительными, снабженческими и обслуживающими организациями, а также при рассмотрении дел в судах.

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