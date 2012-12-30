Сменилось руководство Национального Олимпийского комитета Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. 29 декабря в столичном Музее олимпийской славы состоялась 15-я Генеральная ассамблея Национального Олимпийского комитета Узбекистана. В ее работе принял участие премьер-министр Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

На заседании был рассмотрен отчет Исполнительного комитета НОК о проделанной работе за 2009-2012 годы, заслушан и утвержден отчет ревизионной комиссии. Члены ассамблеи также обсудили основные задачи комитета на 2013-2016 годы. Одним из приоритетов было названо обеспечение успешного выступления команды Узбекистана на Олимпийских играх в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), которые пройдут в 2016 году.

В рамках мероприятия также состоялись выборы руководящих органов НОК. Так, президентом Национального Олимпийского комитета был избран президент Федерации футбола Узбекистана, сенатор Усманов Мираброр Зуфарович. На пост генерального секретаря избран Касымов Ойбек Омилович, проработавший до этого в должности вице-президента Федерации футбола города Ташкента.

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