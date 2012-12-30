В Андижанском колледже искусств прошел новогодний концерт

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. 29 декабря в концертном зале Андижанского колледжа искусств состоялся концерт отделения национальных музыкальных инструментов, посвященный Новому году.

По словам руководитель оркестра "Тарона", выступавшего на концерте, Хотирахон Акрамовой, отделением национальных музыкальных инструментоы были исполнены не только всем известные "В лесу родилась елочка" и "Песенка деда Мороза", но и более серьезные произведения классиков, посвященные зиме.

Директор колледжа Кабулжон Мамасалиев выступая на открытии мероприятия, заявил, что они решили отойти от общепринятого празднования Нового года, но постарались сделать вечер оригинальным, сочетая известные музыкальные произведения с национальным колоритом. На концерте исполнялись также произведения отечественных композиторов - Фархода Алимова, Дилором Имонуллаевой и других.

Стоит отметить, что всего в мероприятии приняли участие более пятисот учащихся их родителей и гостей одного из самых крупных колледжей областного центра.

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