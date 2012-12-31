Организована ярмарка сельхозпродукции31.12.2012 09:53
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. В Тайлокском районе Самаркандской области в целях обеспечения местного населения качественными продуктами питания в преддверии Нового года организована ярмарка сельхозпродукции и продуктов первой необходимости.
На ярмарке реализуются по приемлемым ценам фрукты, овощи, бахчевые, выращенные местными дехканами и фермерами.
На прилавках рынка представлено свыше 60 видов сельскохозяйственной продукции. Все они продаются по доступным ценам, а ярмарка продолжится и после праздников.
В свою очередь, клиенты и покупатели выражают свою удовлетворенность качеством товаров, а также их ценами.
Необходимо отметить, что ярмарки сельхозпродукции помогают повысить праздничное настроение населения, а также способствуют достойному проведению новогодних мероприятий.
УЗИНФОРМ