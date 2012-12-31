Президентская елка в городе Самарканде

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. В театре музыкальной драмы имени Х.Алимджана города Самарканда 29 декабря прошла ежегодная Президентская елка, в которой приняли участие воспитанники домов милосердия, ученики специальных школ-интернатов, дети сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, а также дети из малообеспеченных семей.

Юным участникам новогоднего праздника были вручены подарки от главы государства. Детвора пела и плясала вместе с любимыми сказочными героями вокруг большой праздничной елки. Артисты тетра, дома культуры, академические и народно-художественные коллективы, а также исполнители эстрадного объединения «Узбекнаво» продемонстрировали детям новогоднюю программу.

Президентская елка также проходит во всех городах и районах области.

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