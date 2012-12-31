В Намангане на Президентской елке спасали Деда Мороза

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. Более 230 ребят стали 29 декабря первыми зрителями новогодней сказки "Спасатели Деда мороза" сценариста-режиссера Хайрулло Солиева.

Ее премьера для воспитанников детского дома "Мехрибонлик" № 26, детей-сирот из Намангана и всех районов области показали сказку "Спасатели Деда Мороза" прошла на сцене областного театра музыкальной драмы и комедии им. Алишера Навои.

Открыли праздник и поздравили ребят с наступающим Новым годом хоким области Баходир Юсупов и заместитель директора государственного центра тестирования при Кабинете Министров Узбекистана Аскарали Даминов.

В атмосферу праздника веселыми и задорными танцами ребят погрузили воспитанницы детского дома "Мехрибонлик", которые подготовили свой новогодний танец под руководством Гузаль Мадаминовой, а также ансамбль "Шох кизлар". Затем все маленькие гости Новогодней елки получили президентские подарки, а после этого погрузились в волшебный мир зимы и сказки.

Сказка "Спасатели Деда Мороза" буквально с первых же минут очаровала маленьких зрителей красочными декорациями, интересными персонажами и необычной музыкой. Персонажи сказки – Снегурочка, Дед Мороз, Заяц, Медведь, Ежик, коварная Баба Яга и ее помощники, которые хотели испортить Новогодний праздник, то и дело обращались к ребятам за помощью и срывали их искренние аплодисменты.

Финал сказки, как это обычно и бывает, был хорошим, Добро победило Зло и Дедушка Мороз вместе со своими друзьями успели на новогоднюю елку с подарками.

Показ спектакля продлится до 10 января. Посетить его смогут все желающие.

УЗИНФОРМ