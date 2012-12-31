Утвержден бюджет Навоийской области на 2013 год

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. 29 декабря на заключительной 19-й сессии областного Кенгаша народных депутатов под председательством хокима области Э.Турдимова народные избранники заслушали и обсудили доклад начальника финансового управления Х.Тилавова о выполнении областного бюджета в 2012 году и утвердили основные параметры бюджета на 2013 год. В главном финансовом документе области сохраняется тенденция увеличения объемов финансирования социальных статей.

В обсуждении бюджета приняли участие начальник налогового управления Ш.Рахимов, председатель постоянной комиссии областного Кенгаша по вопросам формирования и исполнения местного бюджета, реализации экономических реформ и развития предпринимательства Ш.Жумаев и другие.

Депутаты также рассмотрели план работы Кенгаша на 2013 год.

В работе сессии принял участие и выступил заместитель министра финансов Узбекистана М.Абдуллаев.

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