В Карши прошли президентские елки

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. 29-30 декабря в Карши прошли президентские елки, которые смогли посетить дети со всей области. В этом году президентские елки были организованы сразу в четырех местах - на площади "Мустакиллик", в сквере "Навруз", детском парке и областном театре драмы, приглашения на которые получили все семьи и воспитанники детских домов.

Президентские елки на площади "Мустакиллик" и в городском сквере "Навруз" были организованы для детей старшего возраста, так как они проходили на открытом воздухе. Главная елка высотой 16 метров была установлена на главной площади, где новогодние представления будут проходить до 2 января включительно.

Осадков в эти дни не было, а холод создал праздничную атмосферу Нового Года, что вместе с праздничными выступлениями Деда мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей подарили взрослым и детям море хорошего настроения и веселья.

Каждый ребенок получил подарок со сладостями, фруктами и игрушками. Подарки для мальчиков и девочек собирали по-разному, вернее, сладости и фрукты были у всех одинаковые, а игрушки разные.

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