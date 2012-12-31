Бухарская детвора встретится с "Принцессой Андалузии"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. Коллектив Бухарского государственного театра кукол к новогодним праздникам подготовил новый спектакль под названием "Принцесса Андалузии".

Убедиться в том, что добро всегда побеждает зло, бухарская детвора сможет уже в первых числах нового года. Спектакль наполнен задорными песнями и танцами. Ребята увидят знакомых Деда Мороза, Снегурочку, Бабу-Ягу, фей, познакомятся с новыми образами героев далекой Андалузии.

Помимо спектакля актеры подготовили праздничное представление, которое планируют показать в школьных и дошкольных учреждениях, детских домах милосердия.

В спектакле заняты актеры Ольга Чудновец, Зарнигор Шукурова, Камол Назаров, Сухроб Исомиддинов и другие. Декорации к спектаклю подготовила Ситора Эргашева, музыку подобрал Немат Мухаммедов. Режиссером выступила Муножат Эргашева.

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