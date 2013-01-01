Бухарские миниатюры в зарубежных коллекциях

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Огромный интерес у западных искусствоведов к миниатюрной живописи, выполненной бухарскими мастерами в XVI веке, проявился с первых шагов ее изучения. Являясь ярким примером восточной миниатюры, такая живопись со второй половины XIX века становится предметом коллекционирования крупнейших библиотек и музеев Европы. Там и формируются первые коллекции иллюстрированных рукописей и отдельных миниатюр, в число которых вошли работы бухарских мастеров.

В конце XIX – начале ХХ веков появляются уже и частные коллекции. Одной из них стало собрание А.Вебера, которое часто участвовало в организуемых им самим выставках. Эти выставки вызывают огромный интерес к малоизвестной еще миниатюрной живописи, формируют вкус европейского зрителя к ней, поднимают ценность этого искусства.

Аукционы заполняются произведениями миниатюры, а цена на них неуклонно растет. Появляется большое число книг, альбомов по истории миниатюры, в разных городах мира устраиваются выставки, конференции, симпозиумы, аукционы.

Образцы бухарской миниатюры середины XVI века можно увидеть в Парижской и Венской Национальных библиотеках, Университетских библиотеках Вроцлава, Манчестера и Кракова. Британской библиотеке, Библиотеке Азиатского Королевского Общества, Библиотеке Индиа Оффис - в Лондоне, в Бодлейанской библиотеке в Оксфорде, в Библиотеке Фитцвильяма в Кембридже. Экземпляры хранятся в Иерусалимском музее и музее К.Гульбенкяна в Лиссабоне.

Сравнительно недавно были выделены уникальные бухарские миниатюры XVIII века в Библиотеке Честер Битти в Дублине. Близкие к ним по времени и стилю иллюстрации, исполненные в Бухаре в XVII веке, хранятся в настоящее время в Берлине в Библиотеке Музея исламского искусства.

Но без сомнений богатейшие хранилища рукописей находятся на Востоке. Образцы бухарской миниатюры разных периодов ее развития имеются в Библиотеке Музея Топкапы Сарайи и Университетской библиотеке в Стамбуле, в Музее Хайдарабада, в Музее принца Уэльского в Бомбее, в Библиотеке Университета Варанаси. Прекрасной коллекцией подписных произведений бухарского художника середины XVI века Махмуда Музаххиба обладает Библиотека Астани Кудо в Мешхеде.

Насладиться искусством миниатюрной живописи можно и США. Своеобразные образцы хранятся в Музее искусств Фогга при Гарвардском Университете в Кембридже, в Музее изящных искусств в Бостоне, во Фрировской Галерее искусств и Галерее Саклера в Вашингтоне, в Музее Метрополитен, Библиотеке Пиерпонт Моргана, Нью-Йоркской публичной библиотеке в Нью-Йорке и в других.

В трудные 1920-1930 годы библиотекам Бухары и Самарканда был нанесен невосполнимый урон. Тогда люди уничтожали все книги и письменные источники, выполненные арабской вязью. Хранить их было не угодно верхушке власти. В этой связи значение зарубежных коллекций бухарских миниатюр особо велико.

К настоящему времени миниатюроведение стало серьезным и развитым направлением науки, а коллекционирование приобрело свою богатую событиями историю. Наиболее характерная черта этой истории - миграция памятников, коснувшаяся, в основном, частного коллекционирования.

УЗИНФОРМ