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Как вы оцениваете уровень подготовки школ Узбекистана к новому учебному году?
Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012

70.1% (59)  - Положительно
 4.8% (4)  - Более положительно, чем отрицательно
 2.4% (2)  - Нейтрально
 3.6% (3)  - Более отрицательно, чем положительно
 17.9% (15)  - Отрицательно
 1.2% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 84     всего 100%

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Ислам Каримов поздравил народ с Новым Годом
01.01.2013 10:27

ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов выступил с праздничным обращением к узбекистанцам и соотечественникам по случаю празднования наступления нового, 2013, года.

В обращении узбекского лидера, в частности, говорится:

Уважаемые соотечественники!

Дорогие друзья!

В эти волнующие минуты, когда до наступления Нового, 2013 года остались считанные минуты, мне доставляет огромную радость выразить всем вам свое глубокое уважение и искренние сердечные поздравления.

В эти незабываемые мгновения, мыслями прощаясь с уходящим годом, оценивая всё, что было нами испытано и сделано за истекший период, у нас есть все основания проводить его с чувством благодарности и удовлетворения.

Наглядным свидетельством тому являются наши уверенные шаги на пути к достижению стоящих перед нашей Родиной долгосрочных, великих целей построения современного, свободного, независимого государства и гражданского общества, устойчивых темпов развития экономики, повышению уровня и качества жизни наших людей, кардинальному изменению облика страны и дальнейшему укреплению авторитета, роли и места Узбекистана на международной арене.

Эти высокие рубежи и результаты по обновлению и модернизации страны, строительству благополучной и процветающей жизни, признаваемые сегодня во всем мире, – это прежде всего результат каждодневного самоотверженного труда, мужества и стойкости каждого человека, живущего на нашей благодатной земле, сплоченности и единства миллионов наших соотечественников, для которых Узбекистан является родным домом.

Самая надежная наша опора в достижении стоящих перед нами целей – это атмосфера взаимного уважения, доброты, гражданского и межнационального согласия, которая царит в нашей стране, и это самое большое наше достояние мы должны беречь как зеницу ока.

Для того, чтобы более наглядно представить глубину и масштабы происходящих в нашей жизни процессов обновления и коренных изменений, хотел бы заострить ваше внимание на следующих цифрах и показателях.

Несмотря на продолжающийся глобальный финансово-экономический кризис, вызвавший во многих странах мира снижение темпов роста и серьезные социальные проблемы, усиливающиеся в нашем близком и дальнем окружении напряженности и противостояния, экономика Узбекистана в истекшем году сохранила устойчивые темпы роста и составила более 8,2 процента, а по итогам последних трех лет достигла 27,7 процента.

При этом необходимо особо отметить, что в уходящем году 59 процентов общих расходов Государственного бюджета были направлены на развитие социальной сферы. В 2012 году реальные доходы населения увеличились в среднем на 17,5 процента, размер заработной платы работников бюджетных организаций, пенсий, пособий и стипендий вырос в среднем на 26,5 процента.

С ростом доходов населения значительно возросли вклады свободных средств на депозитные счета в банках — в уходящем году они возросли на 34,6 процента. В целом же за последние три года объем вкладов населения на банковские депозиты увеличился в 2,4 раза, что является свидетельством неуклонно возрастающего уровня жизни и благосостояния нашего народа.

Коренным образом меняется облик наших городов и сел. Только в 2012 году по всей стране сдано в эксплуатацию 9,3 миллиона квадратных метров жилья, в том числе в сельской местности – 7,2 миллиона квадратных метров.

Таких примеров, которые кардинально меняют нашу жизнь, немало можно привести и по другим сферам и отраслям.

Хотел бы, пользуясь этой возможностью, еще раз повторить очень важную истину – в основе всех наших достижений лежат в первую очередь растущее сознание и мировоззрение, твердая вера в будущее, социальная активность и гражданская позиция нашего народа, прежде всего нашей растущей молодежи, которая на деле становится решающей силой общества. Такое отношение к жизни создает крепкую и надежную основу для сегодняшнего и завтрашнего дня нашей страны.

Пользуясь случаем, считаю своим долгом от всей души выразить вам, дорогие мои соотечественники, созидателям и творцам всех наших успехов и достижений, свою искреннюю признательность за ваш неоценимый вклад в процветание страны, обретение Узбекистаном достойного места в ряду развитых демократических государств мира.

Уважаемые друзья!

В эти незабываемые минуты, вступая в новый год с чистыми помыслами, мы все просим у Всевышнего сохранить самое бесценное благо – мир и спокойствие в стране, приумножить счастье и достаток в наших домах.

2013 год мы объявили Годом благополучия и процветания. Основные цели, которые мы при этом ставим перед собой, – это решение приоритетных сегодня задач, направленных на обеспечение интересов нашего народа, реализацию надежд и устремлений каждого человека, каждой семьи, дальнейшее благоустройство городов и сел нашей страны.

В наступающем году мы предусмотрели дальнейшее устойчивое развитие экономики с темпами роста не менее 8 процентов, усиление ее конкурентоспособности, модернизации и диверсификации, всемерное укрепление гарантий собственников, широкую поддержку малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения, еще большее расширение полномочий махалли.

В новом году намечено существенное увеличение реальных доходов населения, в частности, повышение заработной платы, пенсий, стипендий и социальных выплат не менее чем на 23 процента.

Уверен, все намеченные нами программы и меры послужат тому, что 2013 год для нас всех будет обеспеченным и благополучным, более успешным и содержательным.

Дорогие мои соотечественники!

Позвольте еще и еще раз сердечно поздравить всех вас с наступающим Новым - 2013 годом!

Пусть Новый год принесет добро и достаток, счастье и радость в наши семьи!

Пусть будут мир и спокойствие в наших домах и на нашей земле, чистое небо над нашей Родиной!

Здоровья, успехов и удач всем вам в Новом году!

С Новым годом, дорогие друзья, с новым счастьем!

УЗИНФОРМ

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