Переоснащение производства увеличило продукцию

Переоснащение производства увеличило продукцию02.01.2013 15:46
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. Закончилось переоснащение производства общества с ограниченной ответственностью "Ромитан савдо" Ромитанского района Бухарской области Узбекистана. Цех по выпечке хлеба, принадлежащий ООО, теперь увеличил производство хлебобулочных изделий до десяти наименований.
В результате модернизации была установлена печь по выпечке хлеба российской марки "Восход". Способность новой печи работать на природном газе и электроэнергии позволило организовать работу в две смены и трудоустроить еще десять человек.
Сдобная продукция теперь реализуется в трех магазинах районного центра.
УЗИНФОРМ