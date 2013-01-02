



Переоснащение производства увеличило продукцию



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. Закончилось переоснащение производства общества с ограниченной ответственностью "Ромитан савдо" Ромитанского района Бухарской области Узбекистана. Цех по выпечке хлеба, принадлежащий ООО, теперь увеличил производство хлебобулочных изделий до десяти наименований. В результате модернизации была установлена печь по выпечке хлеба российской марки "Восход". Способность новой печи работать на природном газе и электроэнергии позволило организовать работу в две смены и трудоустроить еще десять человек. Сдобная продукция теперь реализуется в трех магазинах районного центра. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи