Мечеть святого в селе Ахсы Наманганской области пережила века

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. Известный богослов Абдулмоний Эшонкалон жил 350 лет назад на территории нынешней Наманганской области и оставил яркий след в истории. Он нес в народ слово божье, лечил людей, помогал советом и делом. Ему приписывают множество благодеяний и чудес. Так, жители села Ахсы Туракурганского района из поколения в поколение передают легенды о жизни святого.

Однажды хан решил собрать и проверить всех провидцев, для них накрыли большой дастархан, среди множества блюд стояли и тарелки с кошачьим мясом. Среди всех хваленых провидцев и говоря по-современному экстрасенсов только Абдулмоний сумел идентифицировать характер угощения. Прочитав молитву, он сумел оживить и расчлененную кошку, которая тут же покинула тарелки и ушла по своим делам.

Рассказывают, что кокандский хан, узнав о его смерти, воскликнул: "Повелеваю построить такой мавзолей, чтобы я мог его видеть каждый день!". Понятно, что, находясь в Коканде, увидеть мавзолей в небольшом селе Ахсы, конечно, сложно.

Когда-то это было величественное сооружение, но сейчас выполненное из сырцового кирпича здание нуждается в реставрации. Просто чудо, что оно пережило три столетия, эпоху большевистского террора и гонений на религию, когда сносились церкви и мечети, и тысячи священнослужителей сгинули в сталинских лагерях, – говорят сельчане.

"Мы всегда благодарим Бога за то, что мавзолей расположен на кладбище – вдалеке от бдительного ока НКВД, поэтому его и удалось спасти от воинствующих большевиков. Он всегда являлся местом поклонения и паломничества, жители села постоянно заботятся о том, чтобы мавзолей содержался в надлежащем виде, однако тут нужна профессиональная реставрация", – говорит потомок святого в восьмом поколении ветеран-педагог Алижон Баходиров.

А имам-котиб местной мечети "Абдулмоний Эшонкалон" Дильмуродхожи Камбаров считает, что тут помогло чудо: "То, что мавзолей пережил эпоху атеизма, просто чудо. Медресе "Мулла-Киргиз" в Намангане, мечеть "Отауллихонтура", которые являются сейчас памятниками архитектуры и истории, также чудом дожили до наших дней, а вот многие мечети и медресе, в частности, медресе "Саидкулбек", православный храм возле парка Бабура, мечеть Мулла Бозора Ахунда, которая была построено заново в 90-х, были безвозвратно уничтожены.

Многие поколения прихожан старались сохранить мавзолей нашего великого земляка и сделали все, чтобы он дошел до потомков.

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