Хоким Наманганской области утвердил ставки минимальных арендных платежей

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области принял решение утвердить согласно приложениям 1 и 2 минимальные ставки арендных платежей, определяемых за объекты недвижимого имущества в области, которое находится в ведении государства, размеры коэффициентов, применяемых при определении минимальных ставок арендных платежей.

Также этим документом утверждены, согласно приложению 3, перечень населенных пунктов области, расположенных в отдалении от областного и районных центров, а также в горной местности, сообщает пресс-служба областного хокимията.

Областному территориальному управлению по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, областному ГУП "Давлат мулкини ижарага бериш маркази" в кратчайшие сроки поручено принять меры по внесению соответствующих изменений в ранее составленные договора по аренде объектов недвижимого имущества в ведении государства с учетом требований данного решения.

В свою очередь, хокимиятам города и районов совместно с государственными организациями на местах постоянно вносить предложения и сведения в областной ГУП "Давлат мулкини ижарага бериш маркази" по эффективному использованию и предоставлению в аренду состоящего на балансе неиспользуемого имущества, систематически публиковать в печати информацию о пустующих и неиспользуемых объектах.

Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя хокима области Х. Жалилова.

Как отмечается, решение принято во исполнение постановлений Кабинета Министров Республики № 102 от 8 апреля 2009 года "О мерах по совершенствованию порядка предоставления в аренду государственного имущества", а также № 315 от 10 ноября 2011 года, письма-заключения министерств финансов, экономики, Госкомимущества № 01/14-48 от 10 декабря 2012 года, № 14 и БЮ/03-04-06/182, а также письмо Госкомитета Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции № 02/14-3577.

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