Узбекистан утвердил налоговое соглашение с Ирландией

ТАШКЕНТ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление (№ПП-1896 от 28 декабря 2012 года), которым одобрил узбекско-ирландский договор в области налогообложения.

Документом, в частности, утверждена Конвенция между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и имущество, подписанную 11 июля 2012 года в Дублине.

Глава государства поручил Кабинету Министров и руководителям соответствующих министерств и ведомств после вступления в силу данного международного договора в установленном порядке обеспечить контроль за выполнением обязательств Республики Узбекистан.

Министерству иностранных дел поручено направить соответствующее уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора.

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