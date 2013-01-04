



Лауреатка стипендии "Камолот"



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. На днях по итогам 2012 года студентке Самаркандского государственного университета Зиёде Уринбоевой была вручена стипендия "Камолот", учрежденная Центральным Советом ОДМ "Камолот" для одаренных учеников. В минувшем году студентка факультета правоведения З.Уринбоева достигла в своем направлении масса успехов. Ей удалось организовать при факультете кружок "Молодых криминалистов". В рамках данного кружка она провела десятки семинаров-тренингов, бесед за "круглым столом" и дискуссий, посвященных повышению правовой грамотности молодежи, борьбе против преступности среди молодого поколения. В настоящий момент З.Уринбоева является ведущей активисткой "Политико-правовой отрасли" Самаркандского городского Совета ОДМ "Камолот". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи